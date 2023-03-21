https://news.day.az/society/1548482.html В Евлахе найдены 4 пропавших без вести подростка
В Евлахе найдены 4 пропавших без вести подростка
В Евлахе обнаружены 4 пропавших без вести подростка.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел.
В настоящее время в отделе полиции Евлахского района продолжается расследование.
Ранее сообщалось, чтот в Евлахе разыскиваются 4 пропавших подростка.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 19 марта в селе Эреш Евлахского района 4 подростка-Гулиева Сона Саяф гызы 2008 года рождения, Мусаева Айсу Насими гызы 2008 года рождения, Исмаилов Наби Сейран оглу 2005 года рождения и Солтанов Аламдар Элгюн оглу 2005 года рождения покинули свои дома и больше не вернулись.
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