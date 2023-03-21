В Евлахе найдены 4 пропавших без вести подростка

В Евлахе обнаружены 4 пропавших без вести подростка.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

В настоящее время в отделе полиции Евлахского района продолжается расследование.

Ранее сообщалось, чтот в Евлахе разыскиваются 4 пропавших подростка.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 19 марта в селе Эреш Евлахского района 4 подростка-Гулиева Сона Саяф гызы 2008 года рождения, Мусаева Айсу Насими гызы 2008 года рождения, Исмаилов Наби Сейран оглу 2005 года рождения и Солтанов Аламдар Элгюн оглу 2005 года рождения покинули свои дома и больше не вернулись.