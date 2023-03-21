В Баку из автомобиля украли крупную сумму денег

В Баку из автомобиля украли 10 тыс. манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отдела полиции Управления полиции Сабунчинского района, был задержан подозреваемый в хищении житель города Баку Р.Алескеров.

По данному факту проводится расследование.