https://news.day.az/society/1548575.html В Баку из автомобиля украли крупную сумму денег
В Баку из автомобиля украли крупную сумму денег
В Баку из автомобиля украли 10 тыс. манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отдела полиции Управления полиции Сабунчинского района, был задержан подозреваемый в хищении житель города Баку Р.Алескеров.
По данному факту проводится расследование.
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