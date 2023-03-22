https://news.day.az/society/1548711.html Тяжелое ДТП в Агдашском районе - есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Агдашском районе - есть пострадавшие
В поселке Леки Агдашского района произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии пять членов одной семьи - Рейхан Мамедъярова (1998 г.р.), Ягмур Мамедъярова (2021 г.р.), Земфира Мамедъярова (1953 г.р.), Севиндж Исмиева (2009 г.р.) и Октай Мамедъяров (2017 г.р.) - получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу. В настоящее время их состояние оценивается как среднетяжелое, они находятся под наблюдением врачей.
По данному факту проводится расследование.
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