Тяжелое ДТП в Агдашском районе

В поселке Леки Агдашского района произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии пять членов одной семьи - Рейхан Мамедъярова (1998 г.р.), Ягмур Мамедъярова (2021 г.р.), Земфира Мамедъярова (1953 г.р.), Севиндж Исмиева (2009 г.р.) и Октай Мамедъяров (2017 г.р.) - получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу. В настоящее время их состояние оценивается как среднетяжелое, они находятся под наблюдением врачей.

По данному факту проводится расследование.