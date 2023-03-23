https://news.day.az/society/1548993.html В Хазарском районе обнаружена граната
В Хазарском районе обнаружена граната
На горячую линию МЧС " 112 " поступила информация об обнаружении боеприпасов в Хазарском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
При осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы представляют собой 1 ручную гранату РГД-5.
Боеприпас был обезврежен.
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