https://news.day.az/society/1549021.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан
22 марта в 20:50 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенной вблизи села Мамедбейли Зангиланского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 6 килограммов наркотических средств.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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