22 марта в 20:50 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенной вблизи села Мамедбейли Зангиланского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 6 килограммов наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.