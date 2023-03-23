Огтай Алиев был человеком, который искал во всех свет

Огтай Алиев всегда был больше, чем медиа-продюсер, он был человеком, который искал во всех свет. И если эту энергию, этот свет он находил в каком-нибудь артисте, он привлекал его к своим проектам. Не только в столице, но и регионах страны он находил неизвестных талантливых артистов, певцов, начинающих ведущих, и хотел, чтобы о них все узнали.

Об этом сказал в четверг Trend Life популярный азербайджанский певец, композитор, телеведущий Мурад Ариф на церемонии прощания с заслуженным работником культуры, генеральным директором SOY Production, режиссером, телепродюсером Огтаем Алиевым, передает Day.Az.

По словам Мурада Арифа, известие о кончине Огтая Алиева стало для него шоком.

"Вчера под видеороликом нашей передачи с Огтаем Алиевым, который был размещен в социальной сети, я заметил комментарий: "Allah rəhmət eləsin". Подумал, что за дезинформация, почему под этим видео оставляют такие комментарии. Открыл новостные порталы, и, к сожалению, это оказалось правдой..." - сказал он.

Мурад Ариф рассказал, что знакомство и последующая дружба с Огтаем Алиевым зародились примерно 20 лет назад.

"Примерно 20 лет назад на мой телефон поступил звонок, на другом конце линии был Огтай Алиев. Он сказал, что посмотрел мои передачи, тогда это были мои первые эфиры на Общественном телевидении. Я был очень взволнован этим звонком. А Огтай муаллим меня поддержал, отметил, что я буду очень хорошим ведущим, и мне нужно развиваться в сфере медиа и шоу-бизнеса. Это были такие приятные, подбадривающие слова. Так, с этого звонка по вчерашний день мы практически каждую неделю созванивались. Он всегда откликался на мои посты в социальных сетях, на любой мой релиз - будь то песня, или выпуск передачи. Активно следил за моим творчеством, окрылял, поддерживал, всегда интересовался моими проектами. Сегодня я узнал, что так он относился ко всем талантливым людям, ко всем начинающим артистам, он поддерживал всех, в ком видел свет, талант. Мы говорим о патриотизме, о любви к Родине, я для себя осознал, что на самом деле вот такое отношение один из показателей патриотизма. И Огтай муаллим занимался этим всегда. Его уход - невосполнимая утрата, мы глубоко скорбим..." - заключил Мурад Ариф.

Напомним, что Огтай Алиев погиб вчера в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.