https://news.day.az/society/1549164.html В Баку грузовик опрокинулся на легковой автомобиль - ФОТО
В Баку грузовик опрокинулся на легковой автомобиль - ФОТО
В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована в поселке Амирджан.
Так, водитель грузовика марки "КамАЗ" потерял контроль над управлением. Вышедший из-под контроля грузовик опрокинулся на автомобиль марки "Honda", который двигался в том же направлении. В результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
По данному факту сотрудниками Сураханского районного управления полиции проводится расследование.
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