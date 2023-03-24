В Баку грузовик опрокинулся на легковой автомобиль

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована в поселке Амирджан.

Так, водитель грузовика марки "КамАЗ" потерял контроль над управлением. Вышедший из-под контроля грузовик опрокинулся на автомобиль марки "Honda", который двигался в том же направлении. В результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

По данному факту сотрудниками Сураханского районного управления полиции проводится расследование.