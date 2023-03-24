МЧС о землетрясении в Исмаиллинском районе

Разрушений и жертв в результате землетрясения, произошедшего в Исмаиллинском районе, не было.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 24 марта 2023 года в 11:09 на территории Исмаиллинского района в 6 км к северу от сейсмической станции "Исмаиллы", на глубине 9 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4 балла, в прилегающих районах - до 3 баллов .

Информации о каких-либо разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало", - отмечается в сообщении.