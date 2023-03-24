Житель Гахского района ударил ножом односельчанина

В селе Шотавар Гахского района произошла поножовщина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно полученным данным, накануне вечером между местными жителями Азером Надировым (2001 г.р.) и 23-летним Алгышем Ибрагимовым на почве личных отношений возник конфликт, в ходе которого первый ударил ножом второго.

В пресс-службе МВД сообщили, что А.Надиров задержан сотрудниками полиции, назначена соответствующая экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшего.

По данному факту ведется расследование.