https://news.day.az/society/1549304.html Житель Гахского района ударил ножом односельчанина
Житель Гахского района ударил ножом односельчанина
В селе Шотавар Гахского района произошла поножовщина.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно полученным данным, накануне вечером между местными жителями Азером Надировым (2001 г.р.) и 23-летним Алгышем Ибрагимовым на почве личных отношений возник конфликт, в ходе которого первый ударил ножом второго.
В пресс-службе МВД сообщили, что А.Надиров задержан сотрудниками полиции, назначена соответствующая экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшего.
По данному факту ведется расследование.
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