https://news.day.az/society/1549430.html Поножовщина в Гейгеле
Поножовщина в Гейгеле
В Гейгеле 55-летний мужчина получил ножевое ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в селе Гушчу. Согласно полученным данным, Сафтар Мамедов 1968 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки. Мужчина был немедленно прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщается, С.Мамедова ранил знакомый.
По данному факту проводится расследование.
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