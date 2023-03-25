Поножовщина в Гейгеле

В Гейгеле 55-летний мужчина получил ножевое ранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в селе Гушчу. Согласно полученным данным, Сафтар Мамедов 1968 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки. Мужчина был немедленно прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщается, С.Мамедова ранил знакомый.

По данному факту проводится расследование.