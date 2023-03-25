https://news.day.az/society/1549521.html На этом проспекте в Баку ограничат движение автомобилей
На этом проспекте в Баку ограничат движение автомобилей
На проспекте Нефтчиляр в центре Баку ведется замена асфальтового покрытия.
Как передает Day.Az, об этом сообщил старший инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.
Он отметил, что в настоящее время проводятся ремонтные работы по замене асфальтового покрытия на проспекте Нефтчиляр и улице академика Зарифы Алиевой в столице: "Учитывая это, мы просим водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями на этих участках".
По словам Аскерли, замена асфальтового покрытия продолжится до вечера 26 марта.
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