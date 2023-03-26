https://news.day.az/society/1549713.html Гигантская рыба "пехлеван" в Лянкяране - ВИДЕО
Гигантская рыба "пехлеван" в Лянкяране - ВИДЕО
Каждый уголок нашей страны богат по своему. И эти богатства можно увидеть, как на суше, так и в воде. Примером тому может послужить гигантская рыба, которую поймали рыбаки из Лянкярани (деревня Сутамурдов). Как говорится рыбалка прошла на ура!
На видео можно заметить огромную рыбу, которую еле-еле тащит маленький рыбак.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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