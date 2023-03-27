В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось заседание по уголовному делу Аваза Зейналлы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве в крупном размере и других тяжких преступлениях учредителя и гендиректора ООО Xural Yayınları Аваза Зейналлы и занимавшего руководящую должность в ООО Səda TV Эльнура Шукюрова.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе процесса были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Зейналлы не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

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