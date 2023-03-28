Назван срок сдачи в эксплуатацию нового здания ГЭЦ

Ожидается, что новое здание будет введено в эксплуатацию в начале следующего учебного года (в сентябре-октябре).

Об этом сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), передает Day.Az.

"Там предполагается проведение экзаменов с небольшим числом участников. О конкретных видах экзаменов будет сообщено в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, что председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде сообщила, что для центра построено здание с рабочими местами на 800 человек.

"В этом здании все пробные экзамены, а также экзамены с участием 1000-1500 человек, будут проводиться при задействии компьютерных технологий. Как только такие условия будут созданы и в регионах, можно будет переводить экзамены из бумажного формата в компьютерный", - добавила она.