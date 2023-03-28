Возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Фазиля Мустафы

Возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы перед своим домом в Сабунчинском районе столицы в результате выстрела из огнестрельного оружия. В настоящее время на месте происшествия находятся первый заместитель Генерального прокурора, прокурор города Баку и следственно-оперативная группа. Представителей СМИ просим не публиковать информацию о происшествии без уточнения в пресс-службе Генеральной прокуратуры", - сказали в ведомстве.

Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома. Он получил огнестрельные ранения в плечо и ногу. В настоящее время состояние депутата удовлетворительное, угрозы его жизни нет.