Награжден военно-медицинский персонал Азербайджана, работавший в Кахраманмараше
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Награжден личный состав военно-медицинской группы Азербайджана, участвовавший в спасательных операциях во время землетрясения в Турции, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Новость обновляется