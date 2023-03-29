https://news.day.az/society/1550594.html Награжден военно-медицинский персонал Азербайджана, работавший в Кахраманмараше - ФОТО
Награжден военно-медицинский персонал Азербайджана, работавший в Кахраманмараше - ФОТО
Награжден личный состав военно-медицинской группы Азербайджана, участвовавший в спасательных операциях во время землетрясения в Турции, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
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