Операция МВД в Ширване

В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции города Ширвана по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали семерых человек и изъяли более 3,5 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, были установлены их личности - это местные жители Джейхун Гурбанов, Эльшан Гаджиев, Забит Аббасов, Мехман Гусейнов, Миркязым Агами, Гасанага Алекберов и уроженец Сабирабадского района Мирзага Алиев.

В ходе личного досмотра у Г.Алекберова был обнаружен героин и электронные весы, у остальных задержанных - марихуана.