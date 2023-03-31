В Баку пройдет второй Фестиваль детской книги

Во Дворце ручных игр с 8 по 11 апреля пройдет второй Фестиваль детской книги, организованный Ассоциацией издательств Азербайджана при поддержке Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, сообщает Day.Az.

В рамках фестиваля с участием различных издательств, домов книги и писателей будут организованы продажа книг по скидочным ценам, пройдут мастер-классы, "Часы сказок" с участием знаменитостей, автограф-сессии, развлекательные представления.

Фестиваль объединит не только детей, но и всех причастных к детскому книжному делу - писателей, издателей, художников, популяризаторов науки, редакторов, библиотекарей, преподавателей, переводчиков и журналистов.

Вход свободный.