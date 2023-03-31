Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 467 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 373, вторую дозу получил 21 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 57, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 16 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 954 700, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 406 735, вторую дозу получили 4 880 026 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 401 999, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 265 940 человек.