Обновлена статистика заражений коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 367 человек вылечились, 10 271 - скончался, число активных больных составляет 78.

За последние сутки в стране проведены 828 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 609 770.