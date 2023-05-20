Смертельное ДТП в Лянкяране

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Сутамурдов.

Автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с "Hyundai".

Затем "ВАЗ 2106" врезался в дерево и электрический столб.

В результате происшествия водитель погиб на месте ДТП.

Находившийся в автомобиле пассажир получил травмы.

По словам врачей, что состояние тяжелое.

По данному факту проводится расследование.

Тем временем, стали известны личности погибшего и пострадавшего в результате аварии в Лянкяране.

Погибшим на месте происшествия является водитель ВАЗ - 2106 - Нахид Асиф оглц Турабов 1986 года рождения.

Жительница села Сутамурдов Лянкяранского района Ульвия Натиг гызы Гусейнова 1984 года рождения получила травмы.

Сообщается, что водитель автомобиля марки Hyundai скрылся с места происшествия.