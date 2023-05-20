Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились, 1 - скончался, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 727 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 376 человек вылечились, 10 272 - скончались, число активных больных составляет 79.

За последние сутки в стране проведены 1 144 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 610 914.