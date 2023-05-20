Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 146 человек, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 54, вторую - 70, три и более - 20, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 957. Первую дозу вакцины получили 5 411 241, вторую - 4 883 224, три и более - 3 403 289, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 203 человека.