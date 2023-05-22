https://news.day.az/society/1566400.html Открыта регистрация на экзамен в докторантуру
Открыта регистрация на экзамен в докторантуру
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о регистрации с 22 по 31 мая для участия во вступительных экзаменах в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку на 2023-2024 учебный год.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.
С процедурой регистрации можно ознакомиться здесь.
Участие в экзамене является платным.
Проведение вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку запланировано на 11 июня. Экзамены по речевому блоку будут проводиться, начиная с 16 июня.
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