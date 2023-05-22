Открыта регистрация на экзамен в докторантуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о регистрации с 22 по 31 мая для участия во вступительных экзаменах в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку на 2023-2024 учебный год.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.

С процедурой регистрации можно ознакомиться здесь.

Участие в экзамене является платным.

Проведение вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку запланировано на 11 июня. Экзамены по речевому блоку будут проводиться, начиная с 16 июня.