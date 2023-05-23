Флора и фауна Нахчывана представлены в третьем издании "Красной книги'"

В третьем издании "Красной книги" более подробно представлена флора и фауна Нахчывана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам на презентации третьего издания "Красной книги" заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

"В новом издании "Красной книги" по сравнению с предыдущими изданиями флора и фауна Нахчывана представлена в более подробном виде", - сказал он.

Третье издание "Красной книги" в двух томах содержит описание 241 вида редкой, находящейся под угрозой исчезновения фауны (152 позвоночных, 89 беспозвоночных) и 460 видов флоры (423 вида растения: 383 - высших, 15 - высших споровых, 6 - мхов, 5 - водорослей, 37 - грибов).

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды флоры и фауны Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов также изучены и включены в третье издание.

В соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 июля 2000 года, издавать "Красную книгу" предусмотрено каждые 10 лет.