Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг

Руководители и члены христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, по инициативе Албано-удинской христианской религиозной общины и при организационной поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами делегация из 50 человек, в которую вошли руководители и члены русской православной, католической и протестантской церквей, и группа представителей еврейской общины, проживающие в Азербайджане, сегодня посетили монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе, передает Day.Az.

Представители общин совершили в храме комплекса богослужение, вознесли молитвы, зажгли свечи.