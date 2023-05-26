https://news.day.az/society/1567811.html Какой погоды ждать бакинцам завтра? - ПРОГНОЗ
Какой погоды ждать бакинцам завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ожидается умеренный северо-западный ветер.
Как сообщили Day.Az в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 25-29° тепла.
Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.
В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - интенсивные, возможны грозы, град. Местами туман, усиливающийся временами восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 10-15° тепла.
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