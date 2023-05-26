Будет заменена аварийная часть магистрального водопровода Кура-Баку

С конца этого года начнутся работы по замене аварийного 76-километрового участка магистрального водопровода Кура-Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, распоряжением главы государства в поселке Алят будет построен завод по опреснению морской воды.

"Эта вода так же будет поступать в Баку по магистральному трубопроводу", - сказал Джабраиллы.

Отметим, что в ОАО "Азерсу" прошел брифинг. Ранее на брифинге было сказано, в Азербайджане наблюдается серьезное сокращение запасов пресной воды. По решению председателя Государственного агентства водных ресурсов разработан план мероприятий. В соответствии с планом по каждому району созданы специальные группы, которые начали свою деятельность с 1 мая. Они проводят мониторинги на заводах, фабриках и других объектах, расследуют факты неконтролируемого и незаконного использования воды.