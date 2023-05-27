Хорошая новость для желающих поехать в Габалу на поезде

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), учитывая растущий пассажиропоток в направлении Баку-Габала-Баку в связи с началом летнего сезона, с 3 июня 2023 года увеличило количество рейсов.

Как сообщили Day.Az в АЖД, поезд, отправляющийся с Бакинского железнодорожного вокзала в Габалу в 08:00 по субботам и воскресеньям, будет прибывать в пункт назначения в 11:20, а отправляющийся из Габалы в эти же дни в 19:00 будет прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

Стоимость проезда в одну сторону по маршруту составляет 14 манатов для класса стандарт. Билеты можно приобрести в кассах Бакинского железнодорожного вокзала или онлайн на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az/ticket-search).