В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 812 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 451 человек вылечился, 10 273 - скончались, число активных больных составляет 88.