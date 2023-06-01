На каких улицах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в обе стороны;

8. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом "Азадлыг";

11. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в сторону школы №20;

13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

14. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

15. Затор наблюдается в направлении кольца "Азнефть" со стороны проспекта Микаила Усейнова, перед площадью государственного флага.