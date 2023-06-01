Опредена единовременная выплата по утилизированным авто

Названы суммы единовременной выплаты по утилизированным автомобилям, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал эксперт ОАО "Чистый город" Мирза Лагыджев во время обсуждения изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах", которые обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству, эти суммы будут варьировать в зависимости от категории транспортных средств.

"Мы учли в этом вопросе международные категории. Например, сельскохозяйственные транспортные средства и другие технологические транспортные средства различаются по категориям. Здесь предусмотрены суммы от 200 манатов для самых низких категорий А и А-1, от 1 500 манатов для легковых автомобилей общего пользования и от 3 тысяч манатов для грузовых автомобилей большего объема и других транспортных средств. Но так как мы больше отдаем предпочтение обновлению автопарка, считаем, что сумма единовременного платежа должна быть ниже суммы предоставляемой льготы. Мы планируем предоставление единовременной выплаты в размере 50 процентов от этой суммы", - сказал Лагыджев.