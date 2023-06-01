Какой будет погода в Баку завтра?

2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как сообщили Day.Az в четверг в Национальном гидрометеорологическом центре, утром местами возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, ожидаются грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах прогнозируется туман. Днем восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью - 15-20° тепла, днем - 28-33° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 13-18°, местами 20-25° тепла.