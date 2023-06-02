https://news.day.az/society/1570006.html Погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В районах Азербайджана днем ожидаются дожди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных местах ожидаются ливни, грозы, град. Восточный ветер будет периодически усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.
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