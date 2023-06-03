https://news.day.az/society/1570283.html Останки скольких людей были найдены в Шуше?
Останки скольких людей были найдены в Шуше?
Согласно предварительному заключению специалистов, в массовом захоронении, обнаруженном в Шуше, находятся останки четырех человек. Мы продолжим поиски и исследования на этой территории.
Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов, передает Day.Az.
По его словам, по поручению председателя Государственной комиссии Али Нагиева сюда будет направлена группа специалистов, на данной территории продолжатся раскопки.
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