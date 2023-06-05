Важня новость для родителей о школьной форме

"Со следующего учебного года школьная форма будет соответствовать стандартам, указанным в правилах".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заведующий отделом организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Эльнур Алиев на встрече с представителями СМИ в связи с итогами 2022-2023 учебного года, ожиданиями на следующий учебный год и другими вопросами.

Он сказал, что в прошлом году родители не были обязаны покупать формы для своих детей: "Будут ли формы, определят педсоветы школ. В школе могут сказать, что мы не хотим форму. Это возможно. Здесь принуждения не будет", - добавил министр.

Эльнур Алиев отметил, что со следующего учебного года более миллиона учащихся придут на занятия в школьной форме: "Большинство школьников уже выбрало форму. В решении четко прописано, что окончательное решение о формах должны дать педсоветы школ. Школы достаточно независимые структуры, просто мы советуем, что в школу лучше приходить в форме".