Азербайджан под властью аномальной погоды

По данным Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана на 09:00 6 июня, в некоторых районах страны наблюдались ливни с грозами.

Как сказала Day.Az во вторник директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, количество выпавших осадков составило в Гусаре - 16 мм, в Гахе - 15 мм, в Балакене - 6 мм, в Загатале, Гёйгёле, Дашкесане, Шамкире, Шеки, Губе, Шахдаге, Ярдымлы - 5 мм.

"Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 23-25 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 2,4 метра. 5 июня максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 33 градуса тепла, в Нахчыванской АР - 36, в горных районах страны - 26, в высокогорных районах - 15, в низменных районах - 34 градуса тепла", - сказала она.

По словам Мамедовой, наблюдаемая на территории страны неустойчивая, дождливая погода продержится до утра 9 июня.

"В некоторых районах страны ожидаются дожди, местами интенсивные, грозы, град. Западный ветер временами будет усиливаться. Водность в реках увеличится, на некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели", - добавила Мамедова.