В мире продолжают изучать наследие Низами Гянджеви.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри во время выступления на мероприятии, посвященном вопросам изучения и пропаганды ценностей в наследии гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

"Когда мы говорим о Низами Гянджеви, первым приходит на ум Азербайджан. Создание Президентом Ильхамом Алиевым Международного центра Низами Гянджеви вызывает гордость", - добавил он.

Отметим, что международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: Энергия, экономика, окружающая среда и капитал", организованное Международным центром Низами Гянджеви, сегодня продолжает работу в Гяндже. Первый день мероприятия состоялся накануне в Шуше.

Участники мероприятия сначала сегодня посетили мавзолей Низами Гянджеви.

Среди участников мероприятия сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, экс-президент Болгарии Роcен Плевнелиев, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Монтенегро Филип Вуянович, 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Вулкан Бозкыр, экс- генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич, бывший премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, бывший министр внутренних дел Боснии и Герцеговины Предраг Куртеш, бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчал, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, посол доброй воли ЮНЕСКО Хедва Сер, президент Антирасистской коалиции европейских городов Бенедетто Заччироли, президент и исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Элиот, бывший вице-президент Всемирного банка Матс Карлсон.

В мероприятии в качестве докладчика принимает участие глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов.