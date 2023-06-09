Какие вопросы обсудят депутаты?

Сегодня проходит второе заседание в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, повестка заседания охватывает 41 вопрос.

Это следующие вопросы:

1. О внесении изменения в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

2. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий".

3. Законопроект об утверждении "Соглашения об обмене предварительной информацией между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Грузии и Правительством Турецкой Республики для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".

5. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О Судебно-правовом совете".

7. Законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании".

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О науке".

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О профессиональном образовании".

10. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы "О дошкольном образовании" и "Об общем образовании".

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", "О пожарной безопасности", "О Национальном архивном фонде", "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей" и "О воинской обязанности и военной службе".

12. Законопроект "О космической деятельности".

13. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках".

17. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс.

18. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

19. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

20. Законопроект о внесении изменений в законы - от 4 марта 2016 года № 140-VQD "О внесении изменений в закон "О банках", от 4 марта 2016 года № 141-VQD "О внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях", от 4 марта 2016 года № 142-VQD "О внесении изменений в закон "О кредитных союзах", от 4 марта 2016 года № 143-VQD "О внесении изменений в закон "О почте", от 4 марта 2016 года № 144-VQD "О внесении изменений в закон "О страховой деятельности", от 4 марта 2016 года № 145-VQD "О внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг", от 4 марта 2016 года № 146-VQD "О внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах".

21. Законопроект о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях".

22. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных союзах".

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О почте".

24. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов".

25. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных бюро".

26. Законопроект о внесении изменений в закон "О валютном регулировании".

27. Законопроект о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах".

28. Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

29. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховой деятельности".

30. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании".

31. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

32. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".

33. Законопроект о внесении изменений в закон "О юридических лицах публичного права".

34. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности".

35. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате".

36. Законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете".

37. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственных закупках".

38. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

39. Законопроект о внесении изменений в закон "Об аудиторской службе".

40. Законопроект о внесении изменений в закон "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".

41. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении".