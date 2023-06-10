Добраться из Баку в Агстафу поездом станет легче

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ввело два дополнительных рейса на 10-11 июня в связи с ростом пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщили Day.Az в субботу в АЖД, поезд, отправляющийся по маршруту Агстафа-Баку 10 июня в 16:00, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:55, а 11 июня поезд отправится с Бакинского вокзала в 08:25 и прибудет в ​​Агстафу в 13:20.

Напомним, что в остальные дни на маршруте Баку-Агстафа-Баку поезда отправляются из Баку в 08:45 с прибытием в Агстафу в 13:40, а в обратном направлении поезд отправляется в 17:40 и прибывает в Баку в 22:00.