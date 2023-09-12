Бакинское метро готовится к новому сезону

В связи с началом нового учебного года и завершением периода летнего отдыха с 15 сентября, как уже сообщалось ранее, в расписание движения поездов Бакинского метрополитена будут внесены изменения, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, количество поездов на линиях будет увеличено, а интервал движения сократится.

В связи с изменениями для представителей СМИ был организован брифинг на станции "28 Мая" Бакинского метрополитена. Были даны ответы на интересующие представителей СМИ вопросы.

Представляем читателям кадры, снятые фотографом Trend на станции "28 Мая".