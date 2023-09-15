Сколько учеников получит образование в Физули в этом году?

В этом году количество учащихся в Физули может достичь 400.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе посещения полной средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули по случаю 15 сентября - Дня знаний.

"В Физули у нас сейчас около 160 учащихся. Но это число растет. Сегодня в город вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев. В этом учебном году количество учащихся может достичь 400. В то же время у нас около 140 учащихся в городе Лачин, и там тоже ждем роста их численности", - сказал министр.

Амруллаев также добавил, что в течение этого года ожидается открытие новых школ на освобожденных от оккупации территориях.