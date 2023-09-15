Важный шаг в развитии фармацевтической промышленности Азербайджана

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Важные шаги предпринимаются в направлении развития фармацевтической промышленности в Азербайджане. Закон "О лекарственных средствах", подписанный Президентом Ильхамом Алиевым 15 августа 2023 года, и Указ о реализации этого Закона входят в число важных шагов, предпринятых в указанном направлении.

С внесенными в закон изменениями Тарифному (ценовому) совету, в состав которого вошли 13 государственных учреждений, было поручено утверждение верхнего предела оптовых и розничных цен на лекарственные средства.

С сегодняшнего дня в стране отменен единый ценовой тариф в фармацевтическом секторе.

Например, до сегодняшнего дня все аптеки Азербайджана могли продавать по тарифам, установленным Тарифным советом. Теперь же каждая аптека получает право устанавливать желаемую цену на продаваемое ею лекарство. То есть покупатель может отказаться от лекарства, которое он хочет купить в аптеке "А", потому что оно дорогое, и купить его по более низкой цене в аптеке "Б".

Данное изменение создаст условия для формирования конкурентной среды на фармацевтическом рынке Азербайджана. Создание конкурентной среды, в свою очередь, выгодно для населения.

Еще один важный шаг, предпринятый в сфере фармацевтики в Азербайджане, связан с регистрацией лекарственных средств.

Известно, что в настоящее время процесс регистрации занимает более 9 месяцев. Это создает препятствие для быстрого выхода лекарств на азербайджанский рынок. Например, осуществление регистрации в течение 9 месяцев привело к тому, что для выхода нового препарата на рынок требовалось более года.

Соответствующим указом Президента Ильхама Алиева этот срок был сокращен. Прилагаются усилия по упрощению регистрации лекарственных средств и осуществлению регистрации в течение максимум 4 месяцев.

Сюда входит как сокращение стандартного процесса регистрации, так и признание иностранной (международной) регистрации.

В целом, к числу реформ, проводимых в сфере фармацевтики, усиление контроля за обращением лекарственных средств, создание Пираллахинского промышленного парка, стимулирование производства лекарств в стране, а также внедрение электронных рецептов. Все вышеперечисленное является эффективными шагами, предпринимаемые в направлении охраны здоровья населения в нашей стране. Эти изменения будут стимулировать импорт лекарств в Азербайджан и улучшат обеспечение лекарствами населения.