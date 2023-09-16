https://news.day.az/society/1598487.html Автобус Агентства по разминированию попал в ДТП в Лачине - есть пострадавшие
Автобус Агентства по разминированию попал в ДТП в Лачине - есть пострадавшие
В Лачинском районе попал в ДТП автобус Агентства Азербайджана по разминированию, пострадали трое сотрудников агентства.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Aгентства Азербайджана по разминированию.
"Трое сотрудников агентства, находившиеся в автобусе, получили легкие травмы. Пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу. Их состояние стабильное, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
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