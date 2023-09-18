Началась геомагнитная буря
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Сегодня началась геомагнитная буря уровня G1 (слабая).

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории, из-за выброса корональных частиц, произошедшего 16 сентября, возможно усиление геомагнитного поля 19 сентября до уровня G3 (сильное).

Ожидается, что 20 сентября геомагнитное поле успокоится. 23 сентября снова возможна геомагнитная буря уровня G1 (слабая).