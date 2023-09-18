https://news.day.az/society/1598850.html Началась геомагнитная буря - завтра она еще более усилится
Началась геомагнитная буря - завтра она еще более усилится
Сегодня началась геомагнитная буря уровня G1 (слабая).
Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории, из-за выброса корональных частиц, произошедшего 16 сентября, возможно усиление геомагнитного поля 19 сентября до уровня G3 (сильное).
Ожидается, что 20 сентября геомагнитное поле успокоится. 23 сентября снова возможна геомагнитная буря уровня G1 (слабая).
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