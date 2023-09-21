https://news.day.az/society/1600047.html В Иране произошло землетрясение, ощущалось в Нахчыване
В Иране произошло землетрясение, ощущалось в Нахчыване
В Иране произошло землетрясение, подземные толчки ощущались и в Нахчыване.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.
По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в Иране, в 68 км к юго-западу от станции Ордубад. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на глубине 4 км.
Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Нахчыванской АР.
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