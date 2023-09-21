В Иране произошло землетрясение, ощущалось в Нахчыване

В Иране произошло землетрясение, подземные толчки ощущались и в Нахчыване.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в Иране, в 68 км к юго-западу от станции Ордубад. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на глубине 4 км.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Нахчыванской АР.