https://news.day.az/society/1600649.html Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства - МВД
Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства - МВД
Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель пресс-службы МВД, полковник-лейтенант Эльшад Гаджиев.
"Для этого может обратиться любой житель армянского происхождения, проживающий на этой территории, их дела находятся в центре внимания", - отметил он.
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