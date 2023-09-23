Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель пресс-службы МВД, полковник-лейтенант Эльшад Гаджиев.

"Для этого может обратиться любой житель армянского происхождения, проживающий на этой территории, их дела находятся в центре внимания", - отметил он.