Ганире Пашаевой диагностировали гипотоническое состояние неясного происхождения

23 сентября, около 03:01, в Станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи Абшеронской районной центральной больницы Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) поступил вызов касательно депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой.

Как передает Day.Az, об этом сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Замира Адилова.

По ее словам, бригада прибыла по адресу вызова в короткие сроки, депутату была оказана необходимая первая помощь.

"У Г.Пашаевой диагностировано гипотоническое состояние неясного происхождения. Показания при обследовании - артериальное давление 50/0 мм. рт. ст., пульс 1 минута 47 ударов, СПО2 (сатурация) 82 процента. После первичных вмешательств показатели артериального давления составили 110/60 мм. рт. ст., пульс 68 ударов в минуту, SPO2 (сатурация) 97 процентов.

Врачи посоветовали Г.Пашаевой лечение в стационарных условиях. По просьбе членов семьи депутата бригадой скорой медицинской помощи ее доставили в Центральную клиническую больницу", - отметила Замира Адилова.