Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

В Азербайджане с 18 по 24 сентября было применено 282 вакцины против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, в течение недели число вакцинированных первой дозой вакцины составило 83 человека, второй - 5 человек, третьей и более дозами - 188 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста - 6 человек.

Общее количество вакцинированных от коронавируса в стране составляет 13 969 897, в том числе первой дозой вакцины - 5 413 570, второй дозой - 4 884 373, третьей и более дозами - 3 405 524, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста - 266 430 человек.