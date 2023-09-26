Дорожная полиция обратилась в связи с 27 сентября - Днем памяти

Государственное управление дорожной полиции г. Баку обратилось в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Об этом Day.Az сообщил старший инспектор Управления, майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что учитывая поток посетителей на Аллею шехидов и Вторую аллею почетного захоронения, дорожная полиция завтра в течение дня организует службу, которая будет регулироваться на этих территориях.

"Просьба ко всем посетителям учитывать интенсивность движения, и пользоваться не личным, а общественным транспортом. А посетителям, приехавшим на личном транспорте, не останавливать автомобили на проезжей части дороги", - сказал Аскерли.