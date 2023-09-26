https://news.day.az/society/1601506.html Дорожная полиция обратилась в связи с 27 сентября - Днем памяти
Дорожная полиция обратилась в связи с 27 сентября - Днем памяти
Государственное управление дорожной полиции г. Баку обратилось в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Об этом Day.Az сообщил старший инспектор Управления, майор полиции Араз Аскерли.
Он отметил, что учитывая поток посетителей на Аллею шехидов и Вторую аллею почетного захоронения, дорожная полиция завтра в течение дня организует службу, которая будет регулироваться на этих территориях.
"Просьба ко всем посетителям учитывать интенсивность движения, и пользоваться не личным, а общественным транспортом. А посетителям, приехавшим на личном транспорте, не останавливать автомобили на проезжей части дороги", - сказал Аскерли.
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